Мостовой: «Интер» — это машина, с несгибаемым характером

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что у «Интера» немного больше шансов на победу в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я даю чуть в пользу Интера, потому что у ПСЖ многое будет зависеть от индивидуальности игроков — Хвичи, Баркола, Дембеле. Интер — это машина, пружина несгибаемая. Защита опытная, середина поля очень опытная», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ» состоится 31 мая в Мюнхене.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Для «ПСЖ» это может стать первой победой в турнире, тогда как «Интер» уже трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.