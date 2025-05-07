Щенсный — про матч с «Реалом»: Нет необходимости, мотивировать кого-то на важнейший матч сезона

Вратарьподелился мнением о необходимости дополнительной мотивации для команды перед матчем св 35-м туре Ла Лиги.

«Мне кажется, что нет необходимости мотивировать кого-то на самый важный матч сезона, который может решить исход чемпионата Испании.

Думаю, команда восстановится морально и физически настолько, чтобы в воскресенье сыграть на самом высоком уровне, выиграть класико и практически решить судьбу чемпионства», — приводит слова Щенсного Diario Sport.

Каталонцы лидируют в турнирной таблице с 79 очками после 34 туров, «сливочные» находятся на 2-й строчке Ла Лиги с 75 баллами в активе.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч между командами состоится 11 мая в Барселоне.