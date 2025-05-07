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    Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
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    Щенсный — про матч с «Реалом»: Нет необходимости, мотивировать кого-то на важнейший матч сезона

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    Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный поделился мнением о необходимости дополнительной мотивации для команды перед матчем с «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «Мне кажется, что нет необходимости мотивировать кого-то на самый важный матч сезона, который может решить исход чемпионата Испании.

    Думаю, команда восстановится морально и физически настолько, чтобы в воскресенье сыграть на самом высоком уровне, выиграть класико и практически решить судьбу чемпионства», — приводит слова Щенсного Diario Sport.

    Каталонцы лидируют в турнирной таблице с 79 очками после 34 туров, «сливочные» находятся на 2-й строчке Ла Лиги с 75 баллами в активе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Матч между командами состоится 11 мая в Барселоне.

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