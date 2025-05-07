ПСЖ обыграл «Арсенал» и пробился в финал Лиги чемпионов

одолел(2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан голы записали на свой счет Фабиан Руис на 27-й минуте и Ашраф Хакими на 72-й минуте.

Единственный гол у «Арсенала» забил Букайо Сака на 76-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал ПСЖ — Арсенал Лондон 2:1 Голы: 1:0 Фабиан Руис (27'), 2:0 Ашраф Хакими (72'), 2:1 Букайо Сака (76') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Гонсалу Рамуш, 88'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Лукас Эрнандес, 74'), Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 70') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 83'), Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори, 68'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 69') Предупреждения: Нуну Мендеш (18'), Деклан Райс (26'), Майлс Льюис-Скелли (56'), Хвича Кварацхелия (86'), Риккардо Калафьори (86'), Букайо Сака (86')

ПСЖ по сумме 2-х встреч (1:0 и 2:1) пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». «Арсенал» завершил свое выступление на турнире.