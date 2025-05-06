Симоне Индзаги: «Интеру» нужно проявить решимость и готовность

Наставник «Интера»дал комментарий перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

Встреча состоится 6 мая. Поединок начнется в 22:00 мск.

«Мы все понимаем важность матча. Мы должны показать отличную игру против очень хорошей команды. Мы показали свою силу. Нам нужно будет проявить решимость и готовность.

Первый матч был блестящим, хотя в некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше. Они действительно хороши, когда дело касается контрпрессинга, и мы оставались бдительными, и нам нужно будет сделать то же самое завтра, это будет финал перед нашими болельщиками», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

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Первая встреча завершилась вничью — 3:3.