Марио Фернандес намерен возобновить карьеру

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита»раздумывает над возобновлением футбольной карьеры после года простоя.

Последний раз игрок появлялся на поле 13 марта 2024 года (на Кубок с «Динамо») в составе «Зенита».

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы еще поиграть», — сказал Фернандес «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас Марио Фернандесу 34 года. За ЦСКА он выступал с 2012 по 2022 год, сезон-2023/2024 Марио отыграл в «Зените». Также на счету защитника 34 матча в составе сборной России и 5 забитых мячей.