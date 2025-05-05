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    Marca: «Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Трентом Александер-Арнолдом

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    «Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Трентом Александер-Арнолдом, но получил отказ от английского клуба.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    Как сообщает Marca, мадридцы хотели оформить трансфер до открытия дополнительного трансферного окна, чтобы защитник мог сыграть за «Реал» на клубном чемпионате мира. Однако источник отмечает, что сумма в 500 тысяч евро слишком мала, и «Ливерпуль» не собирается соглашаться на такие условия.

    Официально «Ливерпуль» подтвердил, что Александер-Арнолд покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента, когда его контракт истечет 30 июня.

  • Александр-Арнольд сообщил об уходе из «Ливерпуля»
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    • Сам игрок объявил об уходе и поблагодарил болельщиков за годы поддержки.

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