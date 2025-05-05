Marca: «Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Трентом Александер-Арнолдом

предложил500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с, но получил отказ от английского клуба.

Как сообщает Marca, мадридцы хотели оформить трансфер до открытия дополнительного трансферного окна, чтобы защитник мог сыграть за «Реал» на клубном чемпионате мира. Однако источник отмечает, что сумма в 500 тысяч евро слишком мала, и «Ливерпуль» не собирается соглашаться на такие условия.

Официально «Ливерпуль» подтвердил, что Александер-Арнолд покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента, когда его контракт истечет 30 июня.

Сам игрок объявил об уходе и поблагодарил болельщиков за годы поддержки.