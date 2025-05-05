Marca: «Реал» предложил «Ливерпулю» 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Трентом Александер-Арнолдом

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
Как сообщает Marca, мадридцы хотели оформить трансфер до открытия дополнительного трансферного окна, чтобы защитник мог сыграть за «Реал» на клубном чемпионате мира. Однако источник отмечает, что сумма в 500 тысяч евро слишком мала, и «Ливерпуль» не собирается соглашаться на такие условия.
Официально «Ливерпуль» подтвердил, что Александер-Арнолд покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента, когда его контракт истечет 30 июня.
Сам игрок объявил об уходе и поблагодарил болельщиков за годы поддержки.