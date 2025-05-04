Зелимхан Бакаев: В «Химках» у меня сложилось

Хавбек «Химок»подвел предварительные итоги сезона в подмосковной команде.

Напомним, Бакаев арендован «Химками». Права на футболиста принадлежат «Зениту».

«Как оценю для себя минувший футбольный год? Борьба за выживание для меня в новинку, но опыт полезный. Многому научился в плане собственного характера, много думал, работал над собой. Отмечу этот год с личным знаком плюс. Если сохраним прописку в РПЛ, то и футбольный плюс смогу поставить. И себе, и команде.

В "Химках" у меня сложилось. Хорошая команда, отличный коллектив, ребята всегда помогут. Так и надо, когда есть трудности: все вместе, дружно, на позитиве. С тренерами тоже повезло: и с Франком Артигой, и с Магомедом Адиевым, который поддерживает меня и парней. Вообще без уверенности в футболе никак. В первую очередь надежда на всевышнего, потом на себя. Работай, и всё будет хорошо», — приводит слова Бакаева сайт «Химок».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» после 26 туров идут на 12-м месте в таблице РПЛ. В активе команды 24 набранных очка.