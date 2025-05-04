1-й таймФакел — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Факел» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Зелимхан Бакаев: В «Химках» у меня сложилось

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Зенит
    Хавбек «Химок» Зелимхан Бакаев подвел предварительные итоги сезона в подмосковной команде.

    Зелимхан Бакаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зелимхан Бакаев

    Напомним, Бакаев арендован «Химками». Права на футболиста принадлежат «Зениту».

    «Как оценю для себя минувший футбольный год? Борьба за выживание для меня в новинку, но опыт полезный. Многому научился в плане собственного характера, много думал, работал над собой. Отмечу этот год с личным знаком плюс. Если сохраним прописку в РПЛ, то и футбольный плюс смогу поставить. И себе, и команде.

    В "Химках" у меня сложилось. Хорошая команда, отличный коллектив, ребята всегда помогут. Так и надо, когда есть трудности: все вместе, дружно, на позитиве. С тренерами тоже повезло: и с Франком Артигой, и с Магомедом Адиевым, который поддерживает меня и парней. Вообще без уверенности в футболе никак. В первую очередь надежда на всевышнего, потом на себя. Работай, и всё будет хорошо», — приводит слова Бакаева сайт «Химок».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» после 26 туров идут на 12-м месте в таблице РПЛ. В активе команды 24 набранных очка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Спартака» проблемы в Воронеже?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Трактор» вновь закончит серию в четвертом матче
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры