Трошечкин — о предстоящем матче с «Зенитом»: Обе команды будут играть с полной самоотдачей

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против

«Ожидания от гостевого матча с "Зенитом"? У "Зенита" год столетия, и им больше нельзя ошибаться. Любое поражение — это всё, потеря чемпионства. Но и нам терять нечего. Обе команды будут играть с полной самоотдачей.

На что способен "Пари НН" в следующем сезоне? Я бы не стал так далеко заглядывать в будущее. В футболе стабильность всегда временная, поэтому нельзя делать такие прогнозы заранее», — сказал Трошечкин Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» состоится завтра, 4-го мая в 19:30 мск. Нижегородская команда занимает 13-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.