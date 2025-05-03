Родриго не сыграет с «Сельтой» из-за простуды

Вингер мадридскогопропустит предстоящий матч 34-го тура Ла Лиги противиз-за простуды.

В то же время полузащитник Джуд Беллингем, чьё участие в матче ранее оставалось под вопросом, восстановился и провёл полноценную тренировку с командой, что позволяет рассчитывать на его выход на поле.

В текущем сезоне чемпионата Испании Родриго провёл 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков атакующей линии «Реала».

Мадридский «Реал» после 33 туров занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. Команда уступает лидирующей «Барселоне» четыре очка, при этом опережает ближайшего преследователя, «Атлетико», на шесть баллов.