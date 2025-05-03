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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    Родриго не сыграет с «Сельтой» из-за простуды

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    Вингер мадридского «Реала» Родриго пропустит предстоящий матч 34-го тура Ла Лиги против «Сельты» из-за простуды.

    Родриго Гоэс
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    Родриго Гоэс

    В то же время полузащитник Джуд Беллингем, чьё участие в матче ранее оставалось под вопросом, восстановился и провёл полноценную тренировку с командой, что позволяет рассчитывать на его выход на поле.

    В текущем сезоне чемпионата Испании Родриго провёл 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков атакующей линии «Реала».

  • Забить получится не у всех
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    • Мадридский «Реал» после 33 туров занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. Команда уступает лидирующей «Барселоне» четыре очка, при этом опережает ближайшего преследователя, «Атлетико», на шесть баллов.

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