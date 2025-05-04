Реал Мадрид — Сельта: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера Примеры. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» в финале Кубка Испании в овертайме уступили «Барселоне» (2:3).

До того команда сумела переиграть «Хетафе» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолел «Атлетик».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Антонио Рюдигер — травмированы. Лукас Васкес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сливочные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде Карло Анчелотти слишком уж натужно даются победы.

Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Реал» Мадрид победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» не намерены сдаваться в чемпионской гонке.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» намерены удержаться в зоне еврокубков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 2 зачетных балла оторвался от 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кельты» переиграли «Вильярреал» (3:0).

До того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (3:4). Да и поединок с мадридским «Эспаньолом» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Карлд Старфельт — травмирован.

Состояние команды: «Кельты» крепки, но нестабильны. Однако настрой на матч с мадридцами явно будет максимальным.

При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане реализации. «Кельты» настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и неувядающий Яго Аспас настрелял 9 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Кельты» способны преуспеть в контригре, да и у оппонентов имеются проблемы в обороне.

Статистика для ставок

«Сельта» уступила «сливочным» в 10 последних очных поединках

«Реал» Мадрид в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: Мадридцы еще бьются за чемпионство, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

«Сельта» традиционно неудачно противостоит мадридцам, к тому же оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке мадридцы уверенно переиграют «кельтов».

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.00