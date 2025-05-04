Реал Мадрид — Сельта: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

Реал Мадрид
Сельта
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера Примеры. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Реал Мадрид — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» в финале Кубка Испании в овертайме уступили «Барселоне» (2:3).
До того команда сумела переиграть «Хетафе» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолел «Атлетик».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Антонио Рюдигер — травмированы. Лукас Васкес — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Сливочные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде Карло Анчелотти слишком уж натужно даются победы.
Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Реал» Мадрид победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» не намерены сдаваться в чемпионской гонке.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» намерены удержаться в зоне еврокубков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Сельта» на 2 зачетных балла оторвался от 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кельты» переиграли «Вильярреал» (3:0).
До того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (3:4). Да и поединок с мадридским «Эспаньолом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Карлд Старфельт — травмирован.
Состояние команды: «Кельты» крепки, но нестабильны. Однако настрой на матч с мадридцами явно будет максимальным.
При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане реализации. «Кельты» настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.
В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и неувядающий Яго Аспас настрелял 9 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Кельты» способны преуспеть в контригре, да и у оппонентов имеются проблемы в обороне.
Статистика для ставок
- «Сельта» уступила «сливочным» в 10 последних очных поединках
- «Реал» Мадрид в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Мадридцы еще бьются за чемпионство, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
«Сельта» традиционно неудачно противостоит мадридцам, к тому же оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Обе не забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке мадридцы уверенно переиграют «кельтов».
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.00