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    Забить получится не у всех

    Реал Мадрид — Сельта: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

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    Килиан Мбаппе
    4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 15:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера Примеры. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

    Реал Мадрид — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» в финале Кубка Испании в овертайме уступили «Барселоне» (2:3).

    До того команда сумела переиграть «Хетафе» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолел «Атлетик».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Антонио Рюдигер — травмированы. Лукас Васкес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Сливочные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде Карло Анчелотти слишком уж натужно даются победы.

    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Реал» Мадрид победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» не намерены сдаваться в чемпионской гонке.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» намерены удержаться в зоне еврокубков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сельта» на 2 зачетных балла оторвался от 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кельты» переиграли «Вильярреал» (3:0).

    До того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (3:4). Да и поединок с мадридским «Эспаньолом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Карлд Старфельт — травмирован.

    Состояние команды: «Кельты» крепки, но нестабильны. Однако настрой на матч с мадридцами явно будет максимальным.

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    При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане реализации. «Кельты» настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Да и неувядающий Яго Аспас настрелял 9 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Кельты» способны преуспеть в контригре, да и у оппонентов имеются проблемы в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» уступила «сливочным» в 10 последних очных поединках

    • «Реал» Мадрид в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: Мадридцы еще бьются за чемпионство, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

    «Сельта» традиционно неудачно противостоит мадридцам, к тому же оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке мадридцы уверенно переиграют «кельтов».

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Мадрид — Сельта?

    Матч Реал Мадрид — Сельта состоится 04 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Мадрид — Сельта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Сельта?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Мадрид — Сельта?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Реал Мадрид — Сельта: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 04.05.202515:00. Забить получится не у всех
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