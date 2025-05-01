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    Семин: Ничего неожиданного в отставке Лички нет

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    Российский тренер Юрий Семин прокомментировал увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Это случилось сегодня, 1 мая.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Ничего неожиданного в отставке Лички нет. Турнирная таблица всегда определяет судьбу тренера. Так во всём мире. "Динамо" вылетело из Кубка, а у клуба большие задачи — борьба за первое-второе место. Не знаю, взаимное ли это решение, но отставка произошла. Мне искренне жалко.

    Как тренер Личка мне нравился. Нравилась его работа и в "Оренбурге". У него росли игроки, появлялись новые молодые ребята, много болельщиков. Люди стали посещать матчи. Но главное, что команда стала узнаваемой по игре при Личке», — сказал Семин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» идет 5-м в таблице после 26 встреч. Клуб записал в актив 47 очков.

    Ранее бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2 и вылетели из Кубка России-2024/25.

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