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    Рубен Аморим — о Лиге Европы: Ничто не спасет сезон для «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что даже победа в Лиге Европы не способна спасти сезон для его команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Победа в турнире ничего не изменит в наших проблемах, хотя она поможет нам выйти в Лигу чемпионов в следующем году. Мы должны изменить отношение наших болельщиков с помощью правильных решений. Вот что нам нужно совершить, чтобы вернуть этот клуб на вершину», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

    Сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается крайне неудачно: команда уже гарантированно покажет худший результат в истории выступлений в Премьер-лиге, потерпев рекордные 15 поражений и находясь вне зоны еврокубков.

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