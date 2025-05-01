Рубен Аморим — о Лиге Европы: Ничто не спасет сезон для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерпризнался, что даже победа в Лиге Европы не способна спасти сезон для его команды.

«Победа в турнире ничего не изменит в наших проблемах, хотя она поможет нам выйти в Лигу чемпионов в следующем году. Мы должны изменить отношение наших болельщиков с помощью правильных решений. Вот что нам нужно совершить, чтобы вернуть этот клуб на вершину», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается крайне неудачно: команда уже гарантированно покажет худший результат в истории выступлений в Премьер-лиге, потерпев рекордные 15 поражений и находясь вне зоны еврокубков.

Сегодня, 1 мая, «МЮ» сыграет первый полуфинальный матч Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.