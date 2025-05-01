Атлетик — Манчестер Юнайтед: Дерзкая ставка за 9.60 на Лигу Европы

Атлетик
Манчестер Юнайтед
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Рейнджерс» (0:0, 2:0).
При этом «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 26 раз в 33 матчах Примеры.
Атлетик — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски переиграли «Лас-Пальмас» (1:0).
До того команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). Зато «Рейнджерс» был обыгран весьма уверенно (2:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Атлетик» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда традиционно надежно обороняется.
С манкунианцами «Атлетик» пересекался трижды. В этих поединках команда добыла 2 виктории при одном паритете.
И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Баски постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги Европы команда пробилась в овертайме одолев «Лион».
Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на низкой 14 позиции. А вот забили игроки команды всего 39 мячей в 34 матчах АПЛ.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Манкунианцы не смогли обыграть «Борнмут» (1:1).
А вот до того команда с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону». Зато чуть раньше она сумела переиграть «Лион» (5:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл одну победу. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Манчестер Юнайтед» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Команда Рубена Аморима пропустила 47 мячей в АПЛ.
Одним из немногим светлых пятен в игре команды является Бруну Фернандеш. Португальский хавбек настрелял 8 мячей в чемпионате Англии и еще 5 в Лиге Европы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Манкунианцы вполне способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Баски еще ни разу не проигрывали «Манчестер Юнайтед»
- Манкунианцы не побеждали в 2 последних матчах
- «Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: Баски не преуспевают в плане реализации, тогда как манкунианцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.
Манкунианцы провалили сезон в АПЛ, так что явно намерены добиться успеха в Лиге Европы.
Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 9.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 7.60
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Базовый прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.80.