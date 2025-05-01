Атлетик — Манчестер Юнайтед: Дерзкая ставка за 9.60 на Лигу Европы

1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Рейнджерс» (0:0, 2:0).

При этом «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 26 раз в 33 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски переиграли «Лас-Пальмас» (1:0).

До того команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). Зато «Рейнджерс» был обыгран весьма уверенно (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Атлетик» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда традиционно надежно обороняется.

С манкунианцами «Атлетик» пересекался трижды. В этих поединках команда добыла 2 виктории при одном паритете.

И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Баски постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги Европы команда пробилась в овертайме одолев «Лион».

Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на низкой 14 позиции. А вот забили игроки команды всего 39 мячей в 34 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Манкунианцы не смогли обыграть «Борнмут» (1:1).

А вот до того команда с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону». Зато чуть раньше она сумела переиграть «Лион» (5:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл одну победу. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Манчестер Юнайтед» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Команда Рубена Аморима пропустила 47 мячей в АПЛ.

Одним из немногим светлых пятен в игре команды является Бруну Фернандеш. Португальский хавбек настрелял 8 мячей в чемпионате Англии и еще 5 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Манкунианцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Баски еще ни разу не проигрывали «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы не побеждали в 2 последних матчах

«Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Баски не преуспевают в плане реализации, тогда как манкунианцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

Манкунианцы провалили сезон в АПЛ, так что явно намерены добиться успеха в Лиге Европы.

Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 9.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 7.60

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Базовый прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.80.