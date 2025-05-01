ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами Хосе Мунуэра Монтеро, Джуд Беллингем и Килиан МбаппеТочка кипения. Тема судейства превратилась в красную тряпку для «Реала» Зенит — ЦСКА«Зенит» разрушил весеннюю магию ЦСКА и шагнул к финалу Кубка России
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» обескуражит басков

    Атлетик — Манчестер Юнайтед: Дерзкая ставка за 9.60 на Лигу Европы

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш
    1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 01 Мая 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Рейнджерс» (0:0, 2:0).

    При этом «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 26 раз в 33 матчах Примеры.

    Атлетик — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски переиграли «Лас-Пальмас» (1:0).

    До того команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). Зато «Рейнджерс» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Атлетик» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда традиционно надежно обороняется.

    С манкунианцами «Атлетик» пересекался трижды. В этих поединках команда добыла 2 виктории при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Баски постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги Европы команда пробилась в овертайме одолев «Лион».

    Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на низкой 14 позиции. А вот забили игроки команды всего 39 мячей в 34 матчах АПЛ.

  • Идеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги
  • Новый тренер проделал невозможную работу в качестве преемника Юргена Клоппа и принес 20-й титул на «Энфилд»
  • 28/04/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Манкунианцы не смогли обыграть «Борнмут» (1:1).

    А вот до того команда с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону». Зато чуть раньше она сумела переиграть «Лион» (5:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл одну победу. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Манчестер Юнайтед» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Команда Рубена Аморима пропустила 47 мячей в АПЛ.

    Одним из немногим светлых пятен в игре команды является Бруну Фернандеш. Португальский хавбек настрелял 8 мячей в чемпионате Англии и еще 5 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Манкунианцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Баски еще ни разу не проигрывали «Манчестер Юнайтед»

    • Манкунианцы не побеждали в 2 последних матчах

    • «Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Баски не преуспевают в плане реализации, тогда как манкунианцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

    Манкунианцы провалили сезон в АПЛ, так что явно намерены добиться успеха в Лиге Европы.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 9.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 7.60

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик — Манчестер Юнайтед?

    Матч Атлетик — Манчестер Юнайтед состоится 01 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 9.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Алай — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рууд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Антверпен — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Попырин — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Гауфф — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дрейпер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Хартберг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетик — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 9.60, статистика, коэффициенты матча 01.05.202522:00. «Манчестер Юнайтед» обескуражит басков
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры