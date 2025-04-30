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    Ямаль: «Барселона» хочет выйти в финал Лиги чемпионов

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    Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что клуб нацелен пробиться в финал соревнований.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Миланский "Интер" очень силен в обороне. Это их главное оружие, они доказывают это в Лиге чемпионов год за годом. Мы очень хотим выйти в финал и показать себя. В моем возрасте так много матчей в клубе вроде "Барсы" провели немногие, и я это очень ценю. Играть на таком уровне в клубе калибра "Барселоны" способен не каждый.

    Не могу сказать, что испытываю давление. В атмосфере, подобной той, что была на финале Кубка Испании, когда на трибунах болельщики обеих команд, надо просто выходить на поле и наслаждаться. Я просто наслаждаюсь моментом и отдаю игре все силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

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    Матч «Барселона» — «Интер» начнется 30 апреля в 22:00 мск.

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