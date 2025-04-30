Адвокат не приедет на столетие «Зенита»

Бывший тренерне будет принимать участие в праздновании столетия петербургского клуба и назвал причины своего отсутствия.

«Я не смогу присутствовать на столетии "Зенита" из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Политическое давление? Настоящая причина только в том, что я сказал», — приводит слова Адвоката Sport24.

Петербургский клуб отпразднует собственное столетие 25 мая 2025 года.

«Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла за 4 тура до окончания сезона.

Календарь и таблица РПЛ

77-летний специалист работает в сборной Кюрасао с января 2024-го года.