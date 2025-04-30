Адвокат не приедет на столетие «Зенита»

Дик Адвокат Фото: globallookpress.com
«Я не смогу присутствовать на столетии "Зенита" из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ.
Политическое давление? Настоящая причина только в том, что я сказал», — приводит слова Адвоката Sport24.
Петербургский клуб отпразднует собственное столетие 25 мая 2025 года.
«Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла за 4 тура до окончания сезона.
77-летний специалист работает в сборной Кюрасао с января 2024-го года.