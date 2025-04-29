устроят московское дерби в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Матч состоится 29 апреля в 20:30 мск.

Обе команды на выходных провели непростые матчи в РПЛ. «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА (1:2), а «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Зенитом».

Напомним, что в раунд плей-офф «Спартак» прошел благодаря разгрому «Урала» со счетом 3:0. «Динамо» вылетело из основной сетки Кубка, уступив ЦСКА 1:2 по сумме двух поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями насчет поединка. Они считают, что преимущество на стороне «Спартака».

поделились мыслями насчет поединка. Они считают, что преимущество на стороне «Спартака». Букмекеры также считают «Спартак» фаворитом — 2.02 и 4.20 на победу команд в матче, 1.52 и 2.54 на проход в финальный раунд.

«Спартак» ни разу не проиграл «Динамо» в этом сезоне. В трех играх у него две победы и ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

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