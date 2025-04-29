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    «Спартак» — «Динамо»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Спартак» и «Динамо» устроят московское дерби в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Матч состоится 29 апреля в 20:30 мск.

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    Обе команды на выходных провели непростые матчи в РПЛ. «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА (1:2), а «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Зенитом».

    Напомним, что в раунд плей-офф «Спартак» прошел благодаря разгрому «Урала» со счетом 3:0. «Динамо» вылетело из основной сетки Кубка, уступив ЦСКА 1:2 по сумме двух поединков.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями насчет поединка. Они считают, что преимущество на стороне «Спартака».

    • Букмекеры также считают «Спартак» фаворитом — 2.02 и 4.20 на победу команд в матче, 1.52 и 2.54 на проход в финальный раунд.

    • «Спартак» ни разу не проиграл «Динамо» в этом сезоне. В трех играх у него две победы и ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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