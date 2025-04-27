«Вильярреал» минимально одолел «Эспаньол»

В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Испаниидома обыгралсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Йереми Пино на 52-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Эспаньол 1:0 Гол: 1:0 Ереми Пино (52') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения, Хуан Фойт, Логан Кошта, Серхи Кардона (Денис Суарес, 85'), Даниэль Парехо (Пап Гуй, 69'), Сантьяго Комесанья, Николя Пепе, Ереми Пино (Альфонсо Педраса, 69'), Айосе Перес (Тажон Бушанан, 77'), Тьерно Барри Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро (Roger Hinojo, 83'), Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Эдуардо Экспозито (Альваро Агуадо, 76'), Урко Гонсалес (Поль Лосано, 83'), Алекс Краль (Jofre Carreras, 61'), Хавьер Пуадо, Antoniu Roca (Алехо Велис, 76') Предупреждения: Серхи Кардона (45 + 2'), Логан Кошта (50'), Ереми Пино (65'), Тажон Бушанан (90')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Вильярреал» с 55 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 39 баллами идет 13-м.