«Рубин» имеет 36 очков. «Бордовые» занимают 8-е место без перспективы на более высокие позиции. В прошлом туре клуб потерпел поражение 1:3 от московского «Динамо».
«Факел» — главный неудачник сезона. Воронежцы набрали 15 очков и судя по всему не собираются исправлять ситуацию, поскольку последние результаты команды — это почти всегда поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки на эту игру.
- Букмекеры: 2.09 на победу «Рубина», 3.20 на ничью, 3.85 на победу «Факела».
- Искусственный интеллект считает, что «Рубин» выиграет матч с минимальными счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.
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