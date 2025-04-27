сойдутся в матче 26-го тура РПЛ, который состоится 27 апреля в Казани. Начало встречи в 19:00 по мск.

«Рубин» имеет 36 очков. «Бордовые» занимают 8-е место без перспективы на более высокие позиции. В прошлом туре клуб потерпел поражение 1:3 от московского «Динамо».

«Факел» — главный неудачник сезона. Воронежцы набрали 15 очков и судя по всему не собираются исправлять ситуацию, поскольку последние результаты команды — это почти всегда поражения.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки на эту игру.

в своем прогнозе предложили две ставки на эту игру. Букмекеры: 2.09 на победу «Рубина», 3.20 на ничью, 3.85 на победу «Факела».

Искусственный интеллект считает, что «Рубин» выиграет матч с минимальными счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.

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