Гафин: «Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет

Глава совета директоров московского «Динамо»назвал главного конкурента команды в чемпионате России.

«Питерский "Зенит" — главный конкурент для "Динамо"? Нет. Для "Динамо" главный конкурент — мы сами. По игре с "Зенитом" и по серии остальных матчей с ними видно, что "Динамо" мало в чем уступает "Зениту".

У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник. Думаю, на сегодняшний день это так.

Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования», — сказал Гафин Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В матче 26-го тура «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом». Поединок закончился со счетом 1:1.