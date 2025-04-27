ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги ЕвропыЖдём финал «МЮ» — «Тоттенхэм»? Прогнозы на полуфиналы Лиги Европы
    Все новости спорта

    Гафин: «Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит
    Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин назвал главного конкурента команды в чемпионате России.

    ФК «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Динамо»

    «Питерский "Зенит" — главный конкурент для "Динамо"? Нет. Для "Динамо" главный конкурент — мы сами. По игре с "Зенитом" и по серии остальных матчей с ними видно, что "Динамо" мало в чем уступает "Зениту".

    У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник. Думаю, на сегодняшний день это так.

    Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования», — сказал Гафин Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче 26-го тура «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом». Поединок закончился со счетом 1:1.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» заберет первый матч серии
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Рома» создаст проблемы «Интеру»?!
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Манчестер Юнайтед» не проиграет в Борнмуте?
  • «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венеция — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рубин — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры