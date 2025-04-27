В воскресенье, 27 апреля,проведут очный поединок в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Матч стартует в 16:00 на стадионе «Виталити».

У «Борнмута» только одна победа в пяти турах. «Вишни» сильно сдали в концовке сезона, из-за чего, скорее всего, попрощались с планами на еврокубки. К матчу с МЮ хозяева подошли с серией из трех игр без поражений.

«Ман Юнайтед» не вылетит из АПЛ, но на носу худший финиш десятилетия. Команда Аморима с 38 очками занимает 15-е место, но может и опуститься вплотную к зоне вылета, если не прервет свою безвыигрышную серию из четырех игр. В последних двух турах «красные дьяволы» проиграли.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru не теряют надежду и ждут от МЮ очков. В своем прогнозе они предложили ставки.

не теряют надежду и ждут от МЮ очков. В своем прогнозе они предложили ставки. Букмекеры не сильно верят в команду Аморима и потому считают «Борнмут» фаворитом матча — 1.75 и 4.40 соответственно.

Искусственный интеллект прогнозирует результативный матч и победу «Ман Юнайтед» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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