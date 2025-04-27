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    «Манчестер Юнайтед» не проиграет в Борнмуте?

    Борнмут — Манчестер Юнайтед: ставка за 2.20 и прогноз на матч АПЛ

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    Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
    27 апреля в 34-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 16:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: команда из Борнмута уже особо ни за что не борется в текущем сезоне английского чемпионата.

    В настоящий момент «боском» имеют в своем активе 49 очков и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

    Борнмут — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог забить 52 мяча, а пропустил всего 40.

    Последние матчи: в прошлых турах борнмутский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и выиграл у «Фулхэма» (1:0).

    До этого «вишни» поделили очки с «Вест Хэмом» (2:2) и уступили «Ипсвичу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим же борнмутцы покинули Кубок Англии, проиграв «Манчестер Сити» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Райан Кристи, Энес Унал и Луис Синистера.

    Состояние команды: сейчас «Борнмут» на восемь очков отстает от еврокубковой зоны, поэтому уже вряд ли сможет претендовать на топ-7. Подопечные Андони Ираола, несмотря на это, продолжают давать битву в каждой игре и просто с ними никому не бывает.

    Думается, что «Борнмут» может спокойно начинать подготовку к следующему сезону, где уже может зацепиться за топ-6.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Манчестера проваливает текущий сезон английского чемпионата.

    Сейчас в активе манкунианцев всего лишь 38 зачетных баллов и 14-я строчка в турнирной таблице.

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    • «Красные дьяволы» смогли забить всего 38 мячей, а пропустили целых 46.

    Последние матчи: в прошлых турах манчестерцы проиграли «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:4).

    До этого же манчестерский коллектив сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) и проиграл «Ноттингем Форест» (0:1).

    Также недавно «Манчестер Юнайтед» смог пройти в полуфинал Лиги Европы, выиграв у «Лиона» (2:2, 5:4).

    Не сыграют: в лазарете «красных» находятся Маттейс Де Лигт, Амад Диалло, Лисандро Мартинес и Джошуа Зиркзее.

    Состояние команды: подопечные Рубена Аморима откровенно бросили играть в АПЛ, поскольку уже давно все потеряно, а вылета уже точно не будет.

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    Сейчас все силы «Манчестер Юнайтед» брошены на Лигу Европы, ведь это возможность не только выиграть престижный турнир, а и попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не выигрывает в АПЛ на протяжении 4 матчей

    • «Борнмут» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Борнмуту» в последнее время тяжело даются победы, а «Манчестер Юнайтед», хоть и в плохой форме, но вполне может не проиграть в этой игре.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 2.20.

    Прогноз: команды вполне могут выдать результативный футбол, ведь на них ничего не давит.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Борнмут — Манчестер Юнайтед?

    Матч Борнмут — Манчестер Юнайтед состоится 27 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Манчестер Юнайтед или ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Борнмут — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Манчестер Юнайтед или ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Борнмут — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Борнмут — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.70.

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