Борнмут — Манчестер Юнайтед: ставка за 2.20 и прогноз на матч АПЛ

Борнмут
Манчестер Юнайтед
«Борнмут»
Турнирное положение: команда из Борнмута уже особо ни за что не борется в текущем сезоне английского чемпионата.
В настоящий момент «боском» имеют в своем активе 49 очков и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
Борнмут — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города смог забить 52 мяча, а пропустил всего 40.
Последние матчи: в прошлых турах борнмутский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и выиграл у «Фулхэма» (1:0).
До этого «вишни» поделили очки с «Вест Хэмом» (2:2) и уступили «Ипсвичу» (1:2).
Перед этим же борнмутцы покинули Кубок Англии, проиграв «Манчестер Сити» (1:2).
Не сыграют: травмированы Райан Кристи, Энес Унал и Луис Синистера.
Состояние команды: сейчас «Борнмут» на восемь очков отстает от еврокубковой зоны, поэтому уже вряд ли сможет претендовать на топ-7. Подопечные Андони Ираола, несмотря на это, продолжают давать битву в каждой игре и просто с ними никому не бывает.
Думается, что «Борнмут» может спокойно начинать подготовку к следующему сезону, где уже может зацепиться за топ-6.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: команда из Манчестера проваливает текущий сезон английского чемпионата.
Сейчас в активе манкунианцев всего лишь 38 зачетных баллов и 14-я строчка в турнирной таблице.
«Красные дьяволы» смогли забить всего 38 мячей, а пропустили целых 46.
Последние матчи: в прошлых турах манчестерцы проиграли «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:4).
До этого же манчестерский коллектив сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) и проиграл «Ноттингем Форест» (0:1).
Также недавно «Манчестер Юнайтед» смог пройти в полуфинал Лиги Европы, выиграв у «Лиона» (2:2, 5:4).
Не сыграют: в лазарете «красных» находятся Маттейс Де Лигт, Амад Диалло, Лисандро Мартинес и Джошуа Зиркзее.
Состояние команды: подопечные Рубена Аморима откровенно бросили играть в АПЛ, поскольку уже давно все потеряно, а вылета уже точно не будет.
Сейчас все силы «Манчестер Юнайтед» брошены на Лигу Европы, ведь это возможность не только выиграть престижный турнир, а и попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не выигрывает в АПЛ на протяжении 4 матчей
- «Борнмут» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Борнмуту» в последнее время тяжело даются победы, а «Манчестер Юнайтед», хоть и в плохой форме, но вполне может не проиграть в этой игре.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 2.20.
Прогноз: команды вполне могут выдать результативный футбол, ведь на них ничего не давит.
Ставка: тотал больше 3 за 2.12.