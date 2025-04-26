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    Колыванов — о ничьей в матче «Динамо» и «Зенита»: Результат закономерен

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    Экс-форвард «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о ничейном результате в матче 26-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Зенитом» (1:1).

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    «Считаю, что ничья в этом матче по делу. Хороший футбол команды показали. Однако в первом тайме моментов у "Динамо" почти не было. Единственный, который создали, Гладышев сразу реализовал. Ну, а "Зенит" в первом тайме выглядел очень солидно.

    Во втором тайме "Динамо" играло чуть быстрее, и Гладышев дважды мог забить, но не использовал шанс. Так что результат закономерен», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Динамо» располагается на 5-й строчке (47).

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