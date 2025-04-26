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    Московское «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ

    «Динамо» Москва — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 26-м туре РПЛ играли московское «Динамо» и «Зенит». Встреча закончилась вничью 1:1.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    На 18-й минуте счет открыл Педро. На правой половине штрафной Энрике накоротке отдал Мантуану, Густаво нанес удар с разворота — потащил Лунев. Подбор остался за Глушенковым, выстрел Максима заблокировал Бальбуэна. Но мяч удачно отскочил левее Педро, который в касание попал точно под дальнюю штангу.

    На 41-й минуте московское «Динамо» отыгралось. Слева Чавес покатил Бителло, бразилец с разворота вернул мяч мексиканцу, Луис выполнил подачу в центр штрафной, где Гладышев удачно расположился между Эраковичем и Сантосом и головой филигранно пробил в дальний нижний угол с рикошетом от штанги.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 54 очка и идет вторым в таблице РПЛ. Московское «Динамо» (47) находится на пятом месте.

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