Московское «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ

В 26-м туре РПЛ играли московское. Встреча закончилась вничью 1:1.

На 18-й минуте счет открыл Педро. На правой половине штрафной Энрике накоротке отдал Мантуану, Густаво нанес удар с разворота — потащил Лунев. Подбор остался за Глушенковым, выстрел Максима заблокировал Бальбуэна. Но мяч удачно отскочил левее Педро, который в касание попал точно под дальнюю штангу.

На 41-й минуте московское «Динамо» отыгралось. Слева Чавес покатил Бителло, бразилец с разворота вернул мяч мексиканцу, Луис выполнил подачу в центр штрафной, где Гладышев удачно расположился между Эраковичем и Сантосом и головой филигранно пробил в дальний нижний угол с рикошетом от штанги.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 54 очка и идет вторым в таблице РПЛ. Московское «Динамо» (47) находится на пятом месте.