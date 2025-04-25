В 31-м туре немецкой Бундеслигипримет. Встреча назначена на 25 апреля 21:30 мск.

У «Штутгарта» 41 очко. Команда выиграла только один матч из пяти. В последних турах клуб потерпел поражение от «Вердера» 1:2 и сыграл вничью 4:4 с «Унионом».

У «Хайденхайма» 22 очка. Гости проиграли 3 последних матча, уступив «Байеру», «Баварии» и «Айнтрахту». Сейчас клуб на 16-м месте и от зоны вылета его отделяют 2 пункта.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.75. Букмекеры дают 1.49 на победу «Штутгарта», 4.90 на ничью и 5.80 на победу «Хайденхайма».

Искусственный интеллект предсказал «Штутгарту» победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Хайденхайм» смотрите на LiveCup.Run.

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