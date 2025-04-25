У «Штутгарта» 41 очко. Команда выиграла только один матч из пяти. В последних турах клуб потерпел поражение от «Вердера» 1:2 и сыграл вничью 4:4 с «Унионом».
У «Хайденхайма» 22 очка. Гости проиграли 3 последних матча, уступив «Байеру», «Баварии» и «Айнтрахту». Сейчас клуб на 16-м месте и от зоны вылета его отделяют 2 пункта.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.
- Букмекеры дают 1.49 на победу «Штутгарта», 4.90 на ничью и 5.80 на победу «Хайденхайма».
- Искусственный интеллект предсказал «Штутгарту» победу со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Хайденхайм» смотрите на LiveCup.Run.
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