Пименов: Мы знаем, с кем хотим продлить отношения, а с кем — нет

Заместитель генерального директоравысказался о ситуации с истекающими контрактами некоторых игроков команды.

«Проблем никаких нет. Со многими мы уже переговорили по поводу контрактов. Мы знаем, с кем хотим продлить отношения, а с кем — нет. Этот разговор будет продолжаться и дальше.

Если стыковые матчи, то у этих футболистов уже закончатся контракты? Этот момент мы тоже просчитали. Стандартная история — контакты будут продлены на две недели. Все готово: и план А, и план В, и план С», — цитирует Пименова Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Крылья Советов» идут на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.