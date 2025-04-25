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    Лепехин: Главная проблема «Зенита» — мотивация футболистов

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    Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал, что ждет от матча питерского клуба против «Динамо» в 26-м туре РПЛ, а также рассказал о главной проблемой команды Сергея Семака.

    Константин Лепехин
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    Константин Лепехин

    «Естественно, "Зенит" — фаворит матча с "Динамо", но не стоит ждать легкой победы. Обе команды борются за высокие места, у динамовцев сохраняются перспективы в случае положительного результата. Из оставшихся игр РПЛ "Динамо" — самый сложный соперник для "Зенита" в этом сезоне.

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    • Главная проблема питерской команды — мотивация футболистов. Они вышли на игру с "Краснодаром" и просто смяли лидера нашего чемпионата. А потом "Зенит" играл с бедными "Химками", которые еле-еле собрались на этот матч, но получилась тяжелая встреча.

    У "Зенита" подобран хороший состав, есть качественные исполнители. Но вся проблема команды в психологии», — сказал Лепехин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ с 53 очками, а «Динамо» (46) занимает пятую строчку.

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