Лепехин: Главная проблема «Зенита» — мотивация футболистов

«Естественно, "Зенит" — фаворит матча с "Динамо", но не стоит ждать легкой победы. Обе команды борются за высокие места, у динамовцев сохраняются перспективы в случае положительного результата. Из оставшихся игр РПЛ "Динамо" — самый сложный соперник для "Зенита" в этом сезоне.
Главная проблема питерской команды — мотивация футболистов. Они вышли на игру с "Краснодаром" и просто смяли лидера нашего чемпионата. А потом "Зенит" играл с бедными "Химками", которые еле-еле собрались на этот матч, но получилась тяжелая встреча.
У "Зенита" подобран хороший состав, есть качественные исполнители. Но вся проблема команды в психологии», — сказал Лепехин «Чемпионату».
После 25 туров «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ с 53 очками, а «Динамо» (46) занимает пятую строчку.