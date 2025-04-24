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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи» 1:0. Онлайн
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    «Осасуна» минимально переиграла «Севилью» на домашнем стадионе

    «Осасуна» — «Севилья»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 33-го тура Ла Лиги «Осасуна» на своем поле одержала минимальную победу над «Севильей» со счетом 1:0.

    Рубен Гарсия
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    Рубен Гарсия

    С самого начала «Осасуна» выглядела активнее и уже в первом тайме сумела реализовать свое преимущество. На 25-й минуте Рубен Гарсия, воспользовавшись ошибкой в обороне гостей, открыл счет в матче.

    «Севилья» оказалась в сложной ситуации, когда на 32-й минуте Доди Лукебакио получил прямую красную карточку за грубое нарушение, оставив свою команду в меньшинстве.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Рубен Гарсия (25') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена (Брайан Сарагоса, 46'), Хорхе Эррандо, Абель Бретонес (Хуан Крус, 66'), Пабло Ибаньес (Икер Муньос, 46'), Лукас Торро, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Энрике Барха, 89'), Анте Будимир (Хосе Арнаис, 83') Севилья: Эрьян Нюланд, Диего Ормиго (Alvaro Pascual, 38'), Хуанлу Санчес, Адрия Педроса, Кике Салас, Луак Баде, Хосе Анхель Кармона (Пеке, 78'), Доди Лукебакио, Джибриль Соу (Сусо, 78'), Сауль Ньигес, Люсьен Агум Предупреждения: Алехандро Катена (33'), Пабло Ибаньес (45 + 2'), Хосе Анхель Кармона (64'), Брайан Сарагоса (78'), Хуанлу Санчес (87'), Хесус Аресо (90 + 1') Удаление: Доди Лукебакио (32')

    Мяч Рубена Гарсии стал единственным в этой игре и победным для «Осасуны». Благодаря этой победе команда укрепила свои позиции в середине таблицы, набрав 44 очка после 33 туров и распологается на восьмом месте.

    «Севилья» с 37-ю очками идет шестнадцатой и продолжает серию без побед, которая теперь составляет шесть матчей.

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