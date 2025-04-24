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    Глебов: Адаптация в «Динамо» прошла хорошо

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    Хавбек московского «Динамо» Данил Глебов высказался о переходе из «Ростова». Сделка состоялась в феврале 2025 года.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Нельзя сравнивать эти два клуба. "Ростов" и "Динамо" — две разные команды, чего их сравнивать, в "Ростове" было одно, здесь — другое. Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи.

    Трудностей не было, понятно, что глобально тяжёлый переход, в "Ростове" долго был, полюбил город, команду, всё знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперёд для меня, больше возможностей», — приводит слова Глебова ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне РПЛ Глебов сыграл за «Динамо» провёл пять матчей. Также на его счету одна встреча в Фонбет Кубке России.

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