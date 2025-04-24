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    Эндрик сомневается в своем будущем в «Реале»

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    Бразилец Эндрик хочет получать больше игровой практики и раздумывает об уходе из мадридского «Реала» в аренду.

    Эндрик
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    Эндрик

    «Правда в том, что я очень боюсь не попасть на чемпионат мира. У меня есть этот страх. Потому что это моя мечта. Трудно сказать, ведь я хочу попасть на чемпионат мира и помочь Бразилии выиграть шестой титул.

    Всякий раз, когда играю, я могу показать свой уровень, чтобы быть в национальной сборной. Надеюсь, что в следующем году сумею попасть в национальную команду, и, если бог даст, мы выиграем чемпионат мира. Конечно, трудно быть в самом большом клубе мира, с лучшими игроками — и не иметь возможности играть всегда», — цитирует Эндрика Relevo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    18-летний Эндрик дебютировал за «Реал» в августе 2024 года. В этом сезоне он провел за «сливочных» 28 матчей и забил 6 голов, выходя в основном на замену.

    Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.

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