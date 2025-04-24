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    Брайан Сарагоса и Саша Боэ покинут «Баварию» этим летом

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    Руководство «Баварии» признали неудачными трансферы Брайана Сарагосы и Саши Боэ и намерены расстаться с этими игроками летом.

    Саша Боэ
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    Саша Боэ

    По данным Bild, клуб уже определил их в список на продажу. Брайан Сарагоса присоединился к мюнхенцам зимой 2024 года на правах аренды, а летом был выкуплен и тут же отправлен в аренду в «Осасуну». За «Баварию» он провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

    Саша Боэ перешёл в «Баварию» из «Галатасарая» в январе 2024 года за 30 миллионов евро, однако закрепиться в составе не сумел. За полтора года французский защитник сыграл 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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