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    Генич высказался о предстоящем матче РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями перед матчем 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «ЦСКА потерял очень важные очки в матче с "Крыльями Советов". Кто‑то скажет, что, наоборот, приобрел, так как в концовке самарцы не реализовали стопроцентный момент. Если бы команды играли сейчас, когда отличная погода, то игра бы воспринималась по‑иному. Не знаю, как погодные условия отразятся на поле, состоянии и настроении игроков.

    ЦСКА в последних играх не впечатляет. Да, у команды есть результат, но по качеству игры и движению команда уступает самой себе по сравнению с началом весны. Если смотреть наполнение игры, то ЦСКА в последних матчах физически выглядит не очень здорово. Есть много вариантов игры в атаке, Николич делает перестановки в составе, чтобы эту свежесть поддерживать.

    Есть вопросы и по "Спартаку". У команды есть проблемы в обороне, но команда играет дома. Учитывая, что это дерби важно и для тех, и для других, небольшое преимущество отдам "Спартаку". Шансы — 51 на 49. Но в дерби, возможно, подключатся какие‑то дополнительные ресурсы, по движению мы увидим совершенно другой ЦСКА, не такой, как в последних играх. То же самое касается и "Спартака". Если Станкович не будет экспериментировать с составом, то нас ждет боевая игра. Она будет более насыщенной, чем игра первого круга», — сказал Генич «Матч ТВ».

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    • Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА состоится 26-го апреля в 19:30 мск.

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