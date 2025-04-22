ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричНеожиданный альянс: как Модрич стал совладельцем «Суонси» и зачем ему это
    Все новости спорта

    Источник: Нуньес может покинуть «Ливерпуль» летом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Трансферы
    Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» этим летом, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    По информации источника, футболист с большей долей вероятности уйдет из английского клуба по окончанию сезона.

    Отмечается, что такой ход развития событий поддерживают как представители клуба, так и сторона игрока. Форвард был близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, но «Ливерпуль» отказался продавать Нуньеса по ходу сезона.

    25-летний нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» за 75 млн. евро. В составе английского клуба, уругваец сыграл 134 матча и забил 40 голов во всех турнирах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» не даст ускользнуть этой серии на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры