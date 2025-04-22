Источник: Нуньес может покинуть «Ливерпуль» летом

Уругвайский нападающийпокинетэтим летом, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист с большей долей вероятности уйдет из английского клуба по окончанию сезона.

Отмечается, что такой ход развития событий поддерживают как представители клуба, так и сторона игрока. Форвард был близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, но «Ливерпуль» отказался продавать Нуньеса по ходу сезона.

25-летний нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» за 75 млн. евро. В составе английского клуба, уругваец сыграл 134 матча и забил 40 голов во всех турнирах.