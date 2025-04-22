Мбаппе нет в заявке «Реала» на матч с «Хетафе»

Форвард мадридского «Реала»отсутствует в заявке своего клуба на игру 33-го тура Примеры с «Хетафе».

В 32-м туре чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) француз также отсутствовал, но из-за дисквалификации. Теперь же у него выявлено повреждение лодыжки.

Изначально планировалось, что Мбаппе сможет сыграть с «Хетафе» 23 апреля, но, вероятно, тренерский штаб решил поберечь нападающего перед Кубка Испании с «Барселоной».

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне Мбаппе провел за «сливочных» 50 матчей, забил 33 мяча и сделал 5 голевых передач. Сейчас его цена на портале Transfermarkt равна € 170 млн.