Галактионов: Мы работаем и не обращаем внимание на давление

Главный тренер «Локомотива»рассказал, что за годы работы в Премьер-лиге привык не обращать внимание на критику в свой адрес, а продолжать спокойно заниматься своим делом.

«Мы уже не первый год работаем в "Локомотиве" и в целом в премьер‑лиге, здесь любая игра стрессовая. Понятно, что существуют различные, так скажем, ситуации, которые могут вызывать негатив. На давление извне не обращаю внимания.

Наша задача — работать, честно делать свое дело, не шарахаться. Надеемся, что те определенные корректировки, которые привносим в команду, они дают и будут давать положительный результат», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

После 25 туров «Локомотив» идет шестым в таблице РПЛ с 44 очками. В предыдущей игре железнодорожники разгромили на своем поле «Пари НН» (3:0).