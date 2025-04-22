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    Галактионов: Мы работаем и не обращаем внимание на давление

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что за годы работы в Премьер-лиге привык не обращать внимание на критику в свой адрес, а продолжать спокойно заниматься своим делом.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы уже не первый год работаем в "Локомотиве" и в целом в премьер‑лиге, здесь любая игра стрессовая. Понятно, что существуют различные, так скажем, ситуации, которые могут вызывать негатив. На давление извне не обращаю внимания.

    Наша задача — работать, честно делать свое дело, не шарахаться. Надеемся, что те определенные корректировки, которые привносим в команду, они дают и будут давать положительный результат», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

    После 25 туров «Локомотив» идет шестым в таблице РПЛ с 44 очками. В предыдущей игре железнодорожники разгромили на своем поле «Пари НН» (3:0).

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