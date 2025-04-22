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    АПЛ. «Ливерпуль» в шаге от чемпионства

    Итоги 33-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Лестер» — «Ливерпуль»
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    «Лестер» — «Ливерпуль»
    «Ливерпулю» осталось выиграть лишь один матч, чтобы стать чемпионом Англии. «Арсенал» уверенно держится за вторую строчку, остальные команды сражаются за места в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, но и есть и те команды, которые стремятся сохранить прописку в АПЛ.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 33 тура в чемпионате Англии произошла всего одна перестановка, «Тоттенхэм» опустился на 16 место, пропустив вперёд себя «Вулверхэмптон».

    Зона еврокубков

    За 5 туров до окончания сезона «Ливерпуль» набрал 79 очков. В минувшем туре мерсисайлцы выиграли у «Лестера». Единственный и победный гол на 76-й минуте встречи забил Трент Александер-Арнольд.

    Победы добился «Арсенал», который идёт на второй строчке, лондонцы переиграли на выезде «Ипсвич» (4:0). За пушкарей голами отметились Габриел Мартинелли, Итан Нванери, дубль на свой счёт записал Леандро Троссард. Таким образом канониры заработали 66 баллов.

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    Дальше в турнирной таблице расположились клубы с 3 по 7 места, которых разделяют всего три балла. Тертью строчку занимает «Ноттингем Форест», у которого 60 пунктов. «Лесники» на выезде нанесли поражение топ-клубу — «Тоттенхэму» (2:1).

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    • 59 очков «Ньюкасл», который потерпел фиаско в противостоянии с «Астон Виллой» (1:4).

    Лигочемпионскую пятёрку замыкает «Манчестер Сити», «горожанам удалось добиться положительного исхода в игре с "Эвертоном" (2:0), набрав 58 баллов. В составе МС по мячу забили Нико О’Рейли и Матео Ковачич.

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    В зоне еврокубков также находятся "Челси" и "Астон Вилла", оба клуба набрали по 57 пунктов. Как мы уже писали ранее "Астон Вилла" добилась победы над "Ньюкаслом".
    "Челси" тоже выиграл свой матч, победив в гостях "Фулхэм" (2:1). В составе "аристократов" голами отметились Делали Юсуфф и Педру Нету.

    Зона вылета

    "Саутгемптон" лишился шансов на выживание ещёв 32 туре, к "святым" уже присоединился "Лестер". Оба клуба следующий сезон начнут в Чемпионшипе, а не в Английской Премерье-лиге.

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    • За выживание продолжает сражаться "Ипсвич", в оставшихся турах команде нужно одержать пять побед. В противном случае команда присоединится к "Саутгемптону" и "Лестеру".

    Тур № 34

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге растянутся на 10 дней: с 22 апреля по 1 мая.

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    34-й игровой день уже открыли "Манчестер Сити" и "Астон Вилла". В поединке перерыв, команды уже успели обменяться голами (1:1).

    В среду, 23 апреля "Арсенал" примет "Кристал Пэлас", любая осечка лондонцев в этом матче может сделать "Ливерпуль" чемпионом Англии. В субботу, 26 апреля "Челси" дома сыграет с "Эвертоном".

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 27 апреля состоится центральный матч тура: "Ливерпуль" примет "Тоттенхэм". В параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет против "Борнмута".

    Календарь и таблица АПЛ

    Завершит программу 34-го тура поединок между командами "Ноттингем Форест" и "Брентфорд".

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