«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и приблизился к Лиге чемпионов

Футбол знает, как играть с судьбой — особенно когда речь идёт о мстительных возвращениях. Нуну Эшпириту Санту снова оказался на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но уже не в роли тренера, изгнанного без сожалений, а как архитектор грозного «Ноттингем Форест», дисциплинированного и хищного. Его команда — не просто сенсация сезона в АПЛ, а реальный претендент на топ-4. Победа над бывшим клубом, да ещё на его же поле — это не только важные, но и особенные три очка для португальского тренера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ноттингем Форест 1:2 Голы: 0:1 Эллиот Андерсон (5'), 0:2 Крис Вуд (16'), 1:2 Ришарлисон (87') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Кевин Дансо, 46'), Микки ван де Вен (Бен Дэвис, 46'), Джед Спенс, Педро Порро, Деян Кулушевски (Доминик Соланке, 68'), Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Лукас Бергвалль, 81'), Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 68'), Ришарлисон, Матис Тель Ноттингем Форест: Матц Зельс, Харри Тоффоло, Мурилло, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Данило Оливейра (Каллум Хадсон-Одои, 58'), Морган Гиббз-Уайт (Рамон Соса, 90'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Райан Йейтс, 58'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 75'), Энтони Эланга (Морато, 46') Предупреждения: Кристиан Ромеро (42'), Морган Гиббз-Уайт (65'), Райан Йейтс (89'), Матц Зельс (90 + 2'), Харри Тоффоло (90 + 4')

Начало матча казалось написанным по сценарию, в котором «Тоттенхэм» — это не команда Премьер-лиги, а потерявшийся участник Чемпионшипа. Уже на четвёртой минуте Викарио вынужден был парировать удар Гиббса-Уайта, и это стало не сигналом к пробуждению, а скорее последним звонком перед крушением.

Первый гол — слепок всей нынешней обороны «шпор»: корнер от Эланги, неудачный вынос Порро, свободная зона на линии штрафной, и Андерсон, без малейшего давления, пробивает, мяч отскакивает от Бентанкура — и влетает в ворота. Всё это — за 5 игровых минут.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест globallookpress.com

Через пару минут Вуд, как в лучших матчах за «Бернли», откликается на подачу Эланги, теряет опекуна, взлетает в воздух и сносит мяч головой в угол ворот — 2:0. VAR отменяет первый его гол за миллиметровый офсайд, но страйкер через пару минут забил ещё — на этот раз без вопросов от судей. Это уже 19-й мяч Крисa Вуда в сезоне. И, возможно, один из самых значимых.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест globallookpress.com

Блеклые попытки отыграться

«Тоттенхэм» был без Сона, без Удоджи, и, как оказалось, без характера. Постекоглу сменил половину команды после победы в четвертьфинале Лиги Европы, но огонь угас ещё до начала матча. Никакой реактивности, никакой связности. Матис Тель и Ришарлисон пытались что-то создать, но в первом тайме их действия больше напоминали панику в ситуации, когда нужно сделать хоть что-то.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест globallookpress.com

Во втором тайме — попытки оживления. В атаку вышли Соланке и Джонсон. Тот момент, когда кажется, что всё-таки найдётся один удар, который перевернёт игру. Но даже это — мираж. У «Фореста» были свои герои: Тоффоло, впервые вышедший в старте в АПЛ в этом сезоне, спас после удара Кулусевски с ленточки. А в воротах царит Матц Селс — сдержанный и, казалось, непробиваемый. Он дважды потащил удары Ришарлисона и излучал какую-то нечеловеческую уверенность.

«Ноттингем» всё ещё в топ-3

На 87-й минуте «Тоттенхэм» всё же нашёл свой гол — Ришарлисон замкнул подачу Порро, сделал счёт 1:2 и, казалось бы, вдохновил своих на финальный штурм. Но «Форест» выстоял. Семь добавленных минут, каждая — как глоток воздуха со всё большим усилием.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест globallookpress.com

Нуну Эшпириту Санту не кричал от радости в конце. Он стоял, сдержанно улыбаясь, будто знал, что так и будет. Его команда — с характером, с мечтой, которая становится реальностью. Лига чемпионов — не просто слова в устах фанатов. Это цель, к которой они идут с каждым забегом Вуда, каждым подкатом Тоффоло, каждым сейвом Селса.

Календарь и таблица АПЛ

«Форест» как может держится за 3 строчку в таблице. С 60 очками команда Эшпириту Санту опережает 7-ю «Астон Виллу», вдумайтесь, всего на 3 очка! Последние 5 туров будут настоящим адом для всех, кто борется за спасительное 5 место и путёвку в главный еврокубок.