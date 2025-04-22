«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и приблизился к Лиге чемпионов

Начало матча казалось написанным по сценарию, в котором «Тоттенхэм» — это не команда Премьер-лиги, а потерявшийся участник Чемпионшипа. Уже на четвёртой минуте Викарио вынужден был парировать удар Гиббса-Уайта, и это стало не сигналом к пробуждению, а скорее последним звонком перед крушением.
Первый гол — слепок всей нынешней обороны «шпор»: корнер от Эланги, неудачный вынос Порро, свободная зона на линии штрафной, и Андерсон, без малейшего давления, пробивает, мяч отскакивает от Бентанкура — и влетает в ворота. Всё это — за 5 игровых минут.
Через пару минут Вуд, как в лучших матчах за «Бернли», откликается на подачу Эланги, теряет опекуна, взлетает в воздух и сносит мяч головой в угол ворот — 2:0. VAR отменяет первый его гол за миллиметровый офсайд, но страйкер через пару минут забил ещё — на этот раз без вопросов от судей. Это уже 19-й мяч Крисa Вуда в сезоне. И, возможно, один из самых значимых.
Блеклые попытки отыграться
«Тоттенхэм» был без Сона, без Удоджи, и, как оказалось, без характера. Постекоглу сменил половину команды после победы в четвертьфинале Лиги Европы, но огонь угас ещё до начала матча. Никакой реактивности, никакой связности. Матис Тель и Ришарлисон пытались что-то создать, но в первом тайме их действия больше напоминали панику в ситуации, когда нужно сделать хоть что-то.
Во втором тайме — попытки оживления. В атаку вышли Соланке и Джонсон. Тот момент, когда кажется, что всё-таки найдётся один удар, который перевернёт игру. Но даже это — мираж. У «Фореста» были свои герои: Тоффоло, впервые вышедший в старте в АПЛ в этом сезоне, спас после удара Кулусевски с ленточки. А в воротах царит Матц Селс — сдержанный и, казалось, непробиваемый. Он дважды потащил удары Ришарлисона и излучал какую-то нечеловеческую уверенность.
«Ноттингем» всё ещё в топ-3
На 87-й минуте «Тоттенхэм» всё же нашёл свой гол — Ришарлисон замкнул подачу Порро, сделал счёт 1:2 и, казалось бы, вдохновил своих на финальный штурм. Но «Форест» выстоял. Семь добавленных минут, каждая — как глоток воздуха со всё большим усилием.
Нуну Эшпириту Санту не кричал от радости в конце. Он стоял, сдержанно улыбаясь, будто знал, что так и будет. Его команда — с характером, с мечтой, которая становится реальностью. Лига чемпионов — не просто слова в устах фанатов. Это цель, к которой они идут с каждым забегом Вуда, каждым подкатом Тоффоло, каждым сейвом Селса.
«Форест» как может держится за 3 строчку в таблице. С 60 очками команда Эшпириту Санту опережает 7-ю «Астон Виллу», вдумайтесь, всего на 3 очка! Последние 5 туров будут настоящим адом для всех, кто борется за спасительное 5 место и путёвку в главный еврокубок.