«Вильярреал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры

поделили очки (2:2) в матче 32-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев отличились Йереми Пино на 7-й минуте и Айосе Перес на 60-й минуте.

У «Реал Сосьедад» дублем отметился Микель Оярсабаль, который забил свои голы на 19-й минуте с пенальти и 49-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Реал Сосьедад 2:2 Голы: 1:0 Ереми Пино (7'), 1:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (19'), 1:2 Микель Оярсабаль (49'), 2:2 Айосе Перес (60') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения, Хуан Фойт, Логан Кошта, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 70'), Даниэль Парехо (Пап Гуй, 70'), Сантьяго Комесанья, Денис Суарес (Николя Пепе, 59'), Ереми Пино (Etta Eyong, 88'), Айосе Перес, Тьерно Барри Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Хави Лопес, 64'), Ариц Элустондо, Jon Martin, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 64'), Серхио Гомес, Микель Оярсабаль, Такэфуса Кубо (Брайс Мендес, 86'), Лука Сучич (Хон Пачеко, 46'), Беньят Туррьентес (Jon Olasagasti, 70'), Пабло Марин Предупреждения: Ереми Пино (41'), Серхи Кардона (67'), Серхио Гомес (77'), Marcelino Garcia Toral (85')

После этого матча «Вильярреал» занимает 5-е место в таблице Примеры с 52 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 9-й строчке (42).