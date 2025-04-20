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    «Севилья» — «Алавес»: стартовые составы на матч 32-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Алавес Севилья
    Объявлены составы на матч между Севильей и Алавесом в рамках 32-го тура Ла лиги. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Хоакин Капаросс
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    Хоакин Капаросс

    «Севилья»: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Луак Баде, Неманья Гудель, Адриа Педроса, Хуанлу Санчес, Люсьен Агум, Джибрил Соу, Чидера Эджуке, Доди Лукебакио, Исаак Ромеро.

    «Алавес»: Хесус Овоно, Науэль Теналья, Адриан Пика, Факундо Гарсес, Мусса Диарра, Карлос Висенте, Хоан Хордан, Антонио Бланко, Карлес Аленья, Карлос Мартин, Кике Гарсия

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    • «Севилья» занимает 15-е место в таблице с 36 очками, всего на шесть от зоны вылета. Команда Хоакина Капарроса переживает тяжелый отрезок: четыре поражения подряд и нестабильная игра в обороне поставили «нервионцев» в сложное положение.

    «Алавес» идет на 18-й строчке (30 очков) и ведет борьбу за выживание. Подопечные Эдуардо Коудета набрали семь очков в пяти последних матчах, но в этом туре вынуждены играть без ряда ключевых защитников из-за травм и дисквалификаций.

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