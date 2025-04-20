«Севилья» — «Алавес»: стартовые составы на матч 32-го тура испанской Примеры

Объявлены составы на матч между Севильей и Алавесом в рамках 32-го тура Ла лиги. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Севилья»: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Луак Баде, Неманья Гудель, Адриа Педроса, Хуанлу Санчес, Люсьен Агум, Джибрил Соу, Чидера Эджуке, Доди Лукебакио, Исаак Ромеро.

«Алавес»: Хесус Овоно, Науэль Теналья, Адриан Пика, Факундо Гарсес, Мусса Диарра, Карлос Висенте, Хоан Хордан, Антонио Бланко, Карлес Аленья, Карлос Мартин, Кике Гарсия

«Севилья» занимает 15-е место в таблице с 36 очками, всего на шесть от зоны вылета. Команда Хоакина Капарроса переживает тяжелый отрезок: четыре поражения подряд и нестабильная игра в обороне поставили «нервионцев» в сложное положение.

«Алавес» идет на 18-й строчке (30 очков) и ведет борьбу за выживание. Подопечные Эдуардо Коудета набрали семь очков в пяти последних матчах, но в этом туре вынуждены играть без ряда ключевых защитников из-за травм и дисквалификаций.