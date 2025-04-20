«Реал» — «Атлетик Бильбао»: составы на матч 32-го тура испанской Примеры

Объявлены составы на матч между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

«Атлетик Бильбао»: Симон, Горосабель, Паредес, Вивиан, Лекуе, де Галаррета, Прадос, Беренгер, Унай Гомес, Джало, Гурусета.

«Реал» традиционно силён на своём поле и будет стремиться контролировать игру с первых минут. Перед матчем команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку, набрав 66 очков.

Команда Эрнесто Вальверде занимает 4-е место в Ла Лиге, уверенно держится в зоне Лиги чемпионов. «Атлетик» не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд, демонстрируя стабильность и хороший баланс между атакой и обороной