Гендиректор «Пари НН»: Никакой паники точно нет

Генеральный директор «Пари НН»высказался по поводу того, что команда в текущем сезоне борется за выживание.

Сейчас клуб из Нижнего Новгорода идет 14-м в таблице (зона стыковых матчей), набрав 20 очков. У идущего 15-м «Факела» 15 баллов.

«Никакой паники точно нет. Есть уверенность, что ребята тоже понимают сложившуюся ситуацию, которую сами и допустили. Есть желание эту историю начать исправлять — у футболистов это желание тоже есть. Клуб для этого все делает. И делал до этого все, что можно было. Зимой были созданы максимально хорошие условия для сборов. Да и в мартовскую паузу на игры сборных ребята улетели тренироваться на хорошие, не весенние поля, где не было распутицы, снега, дождя. И нормально готовились к следующим матчам. Зарплаты и премии платим вовремя. Максимально комфортные условия создаются не только для футболистов, но и для их семей, близких. Поэтому считаю, что футболисты должны осознавать: за ними стоит не только логотип на майке и тренерский штаб, а еще и город с 800-летней историей. Надеюсь, что и болельщики достучались до сердец наших игроков.

За счет чего клуб будет выбираться из сложившейся ситуации? За счет качества игры. Оно у нас в общем есть. И на самом деле уровень футболистов по их физическим данным и качеству адекватен РПЛ. Чего не хватает, так это определенных настроек, связанных с уровнем мотивации, заряженности на матчи. Надеюсь, Виктор Михайлович сумеет это перестроить. Впрочем, по последнему матчу с московским "Динамо" (1:1) мы уже видели, что команда вышла совсем с другим настроем, чем это было туром ранее в игре с "Оренбургом", — цитируют Мелик-Гусейнова "Известия".