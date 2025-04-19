У «Жироны» 34 очка. Клуб занимает 16-е место и находится всего в трех пунктах от зоны вылета. В последних трех турах хозяева сыграли неудачно, потерпев поражение. Последним результатом стали выездные 1:2 с «Осасуной».
«Бетис» идет шестым, имея 48 баллов. Гости имеют все шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. Правда в прошлом туре они не смогли набрать очки и проиграли «Вильярреалу» 1:2. До этого севильцы не проигрывали 7 туров.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 3.40 и 2.65.
- Букмекеры считают «Бетис» фаворитом за 2.54, при этом на победу «Жироны» они дают 2.75. С коэффициентом 3.40 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект пророчит «Жироне» победу со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
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