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    «Жирона» — «Бетис»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 32-го тура испанской Примеры между «Жироной» и «Бетисом» состоится 21 апреля на поле стадиона «Монтивилли». Начало игры в 22:00 по московскому времени.

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    У «Жироны» 34 очка. Клуб занимает 16-е место и находится всего в трех пунктах от зоны вылета. В последних трех турах хозяева сыграли неудачно, потерпев поражение. Последним результатом стали выездные 1:2 с «Осасуной».

    «Бетис» идет шестым, имея 48 баллов. Гости имеют все шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. Правда в прошлом туре они не смогли набрать очки и проиграли «Вильярреалу» 1:2. До этого севильцы не проигрывали 7 туров.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 3.40 и 2.65.

    • Букмекеры считают «Бетис» фаворитом за 2.54, при этом на победу «Жироны» они дают 2.75. С коэффициентом 3.40 можно поставить на ничью.

    • Искусственный интеллект пророчит «Жироне» победу со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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