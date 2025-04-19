«Динамо» в последних потеряло немало очков. В прошлый раз клуб сыграл вничью с 1:1 с «Пари НН», перед этим было поражение 1:3 от ЦСКА. Таким образом, команда опустилась на 6-е место с 43 баллами.
«Рубин» идет на строчку ниже, но отстает на 7 баллов. При этом «бордовые» могут похвастаться победой 1:0 над «Локомотивом». Ранее гости сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.80. На победу «Рубина» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.70.
- По оценке ИИ, «Динамо» выиграет поединок со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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