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    «Динамо» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 25-м туре российской Премьер-лиги «Динамо» в Москве примет «Рубин». Встреча состоится 20 апреля в 14:00 мск.

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    «Динамо» в последних потеряло немало очков. В прошлый раз клуб сыграл вничью с 1:1 с «Пари НН», перед этим было поражение 1:3 от ЦСКА. Таким образом, команда опустилась на 6-е место с 43 баллами.

    «Рубин» идет на строчку ниже, но отстает на 7 баллов. При этом «бордовые» могут похвастаться победой 1:0 над «Локомотивом». Ранее гости сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

    • Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.80. На победу «Рубина» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.70.

    • По оценке ИИ, «Динамо» выиграет поединок со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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