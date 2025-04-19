В 25-м туре российской Премьер-лигив Москве примет. Встреча состоится 20 апреля в 14:00 мск.

«Динамо» в последних потеряло немало очков. В прошлый раз клуб сыграл вничью с 1:1 с «Пари НН», перед этим было поражение 1:3 от ЦСКА. Таким образом, команда опустилась на 6-е место с 43 баллами.

«Рубин» идет на строчку ниже, но отстает на 7 баллов. При этом «бордовые» могут похвастаться победой 1:0 над «Локомотивом». Ранее гости сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.12. Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.80. На победу «Рубина» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.70.

По оценке ИИ, «Динамо» выиграет поединок со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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