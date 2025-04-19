«Брайтон» в меньшинстве проиграл «Брентфорду»

«Брентфорд» одержал домашнюю победу в матче 33-го тура АПЛ над «Брайтоном» — 4:2.

В составе победителей дублем отличился Брайан Мбеумо (9' и 48'). Еще по голу на счету Йоана Висса (58') и Кристиана Негора (90+5').

У «чаек» голами отметились Данни Уэлбек (45+3') и Каору Митома (81').

«Брайтон» остался в меньшинстве на 62-ой минуте — прямую красную карточку за грубую игру получил Жоао Педро.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 4:2 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (9'), 1:1 Дэнни Уэлбек (45 + 3'), 2:1 Брайан Мбемо (48'), 3:1 Йоан Висса (58'), 3:2 Каору Митома (81'), 4:2 Кристиан Нергор (90 + 5') Брентфорд: Марк Флеккен, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 66'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен, 76'), Миккель Дамсгор (Витали Янельт, 87'), Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 76'), Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Yunus Emre Konak, 87'), Йоан Висса Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке (Eiran Cashin, 90'), Жоао Педро, Янкуба Минте (Соломон Марч, 65'), Карлос Балеба (Диего Гомес, 77'), Матс Виффер (Саймон Адингра, 89'), Джек Хиншелвуд, Дэнни Уэлбек (Ясин Аяри, 77'), Matt O'Riley (Каору Митома, 65') Предупреждения: Микаель Кайоде (18'), Дэнни Уэлбек (40'), Матиас Йенсен (90 + 1'), Первис Эступинан (90 + 4'), Нэйтан Коллинз (90 + 7'), Ян Паул ван Хекке (90 + 7') Удаление: Жоао Педро (61')

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 46 очками. «Брайтон» остается на 10-й позиции с 48 баллами в активе.

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