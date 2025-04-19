«Акрон» — «Спартак». Онлайн

Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном» в матче 25-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

1' Матч стартовал! Спартак разыграл мяч с центра поля.

До матча

14:29 Главный арбитр сегодняшнего матча — Алексей Сухой.

14:27 Артем Дзюба — тоже в старте. Выйдет против своей бывшей команды, в которой провел 9 лет карьеры.

14:24 Зобнин сыграет на правом фланге вместо Денисова, а на острие атаки посмотрим на Леви Гарсию, который заменил Манфреда Угальде — такие изменения у москвичей по сравнению с матчем предыдущего тура против махачкалинского «Динамо».

14:20 Илья Помазун сегодня дебютирует в составе «Спартака». Голкипер был подписан «красно-белыми» в феврале этого года.

Стартовые составы

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия

«Акрон»

«Акрон» располагается на девятом месте в таблице РПЛ, но пока не может чувствовать себя в полной безопасности. До конца сезона шесть туров, а от зоны стыков тольяттинцев отделяют лишь пять баллов. Команда под руководством Заура Тедеева набрала 28 очков, одержав 8 побед при 4-х ничьих и 12-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 29:42.

В прошлом туре «Акрон» прервал серию из трех поражений подряд, одержав минимальную победу над «Факелом» в Самаре — 1:0. Единственный мяч с пенальти во втором тайме забил Дзюба. До этого тольяттинцы не смогли зацепить очки в матчах с «Краснодаром» (0:1), «Ростовом» (2:3) и ЦСКА (1:2).

«Спартак»

По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место с 47 очками, уступая «Зениту» три балла, а лидирующему «Краснодару» — пять. «Красно-белые» одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 45 голов и пропустив 19 мячей в свои ворота.

Сенсацией обернулся крайний матч в РПЛ для «Спартака» — команда Станковича проиграла дома «Динамо» из Махачкалы (1:2), прервав тем самым удачную серию, в которой были победы над «Зенитом» (2:1) и «Ростовом» (3:0), а также ничья с «Ахматом» (0:0).

После осечки в чемпионате «Спартак» уверенно реабилитировался в Кубке России — в полуфинале Пути регионов «красно-белые» без шансов для «Урала» выиграли со счетом 3:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Спартак» на своем поле разгромил тольяттинцев со счётом 4:0. Позже соперники вновь пересеклись в плей-офф Кубка России — и снова сильнее оказались «красно-белые», оформив победу 3:2.