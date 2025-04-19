«Акрон» примет «Спартак» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 апреля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков за 24 тура. «Акрон» опережает зону стыковых матчей на 5 баллов.

Команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Акрон» занимает лишь 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 13 очков из 44-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы обыграли «Факел» со счетом 1:0, забив единственный гол на 72-й минуте. До этого «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1).

В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда дважды выиграла и трижды проиграла. За этот отрезок «Акрон» уступил «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2), а также обыграл «Крылья Советов» (2:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

У «Акрона» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Акрон» находится в середине турнирной таблицы РПЛ, но при этом тольяттинцы не могут ощущать себя комфортно, опережая стыковые матчи лишь на 5 баллов.

У команды есть проблемы с обороной, «Акрон» пропустил 42 мяча за 24 встречи в нынешнем сезоне. При этом, тольяттинцы отметились 29-ю голами.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» замыкают тройку лидеров в чемпионате России с 47-ю очками в активе после 24-х туров. «Спартак» отстает от лидерства в РПЛ на 5 баллов.

Команда находится среди лидеров по показателям забитых и пропущенных голов. За 24 тура «Спартак» сумел забить 45 голов при 19-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «красно-белые» неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2), пропустив все голы уже к 16-й минуте. До этого «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0).

В последних 5-и поединках в РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). За этот отрезок «Спартак» также одолел «Зенит» (2:1) и уступил «Рубину» (1:2).

Не сыграет: Даниил Денисов (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Красно-белые» продолжают борьбу за чемпионство в РПЛ, отставая от лидерства на 5 пунктов. Для того, чтобы продолжать сражаться за 1-е место необходимо побеждать в каждом матче.

В последнее время «Спартак» частенько обыгрывает «Акрон». Смогут ли на сей раз «красно-белые» одолеть соперника? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Прогноз Сергея Юрана

Бывший игрок «Спартака», а ныне тренер Сергей Юран, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru , высказался о перспективах красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона».

Я не знаю, как тактически игру будет выстраивать «Акрон» — в верхнем блоке, в среднем... Думаю, что увидим некий баланс между линиями и ставку на стандарты. А что Дзюба умеет найти мяч и здорово играет головой, ни для кого не секрет. Есть чутьишко, где-то на отскоке тоже может добить. Поэтому не удивлюсь, если «Спартак» вновь от него пострадает. С Махачкалой спартаковцы расхлябано вышли. И в результате — грубейшие ошибки, гол в свои ворота. Махачкала — организованная команда. Футболисты вышли играть «от ножа», наверняка планировали что-то сделать вначале. Тем более, все видели, что и в Казани «Спартак» первый тайм провалил, и в Грозном поначалу тоже выглядел бледно. Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю, хотелось бы, чтобы «Спартак». Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому «Зенит». И здесь мне хочется ответить, что «Спартак» уверенно победит, но этого не будет. Склоняюсь ближе к ничейному результату. Сергей Юран

Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 25-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Акрон» проиграл 3 раза

«Спартак» неожиданно уступил «Динамо» Мх в последнем матче РПЛ

«Спартак» обыгрывал «Акрон» в последних 2-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.60, победа «Акрона» — 5.10, ничья — за 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Спартак» способен сыграть результативно, учитывая не очень удачную игру «Акрона» в обороне.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.

Прогноз: «Акрон» также будет упираться до конца.

Ставка: Обе забьют за 1.82.