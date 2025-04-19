ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран не верит, что «Спартак» справится с «Акроном», Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» Манчестер Юнайтед — ЛионМагуайр — герой хаоса. «МЮ» ворвался в полуфинал после дикого матча с «Лионом» Джин Силва5 побед в UFC и все досрочные. Джин Силва — главная угроза для Волкановски и Евлоева
    Все новости спорта

    Команды сыграют результативно?

    Акрон — Спартак: прогноз ставок на РПЛ 19 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
    «Акрон» примет «Спартак» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 апреля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 14:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков за 24 тура. «Акрон» опережает зону стыковых матчей на 5 баллов.

    Команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Акрон» занимает лишь 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 13 очков из 44-х возможных.

    Акрон — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы обыграли «Факел» со счетом 1:0, забив единственный гол на 72-й минуте. До этого «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1).

    В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда дважды выиграла и трижды проиграла. За этот отрезок «Акрон» уступил «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2), а также обыграл «Крылья Советов» (2:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    У «Акрона» пустой список травмированных игроков.

    Состояние команды: «Акрон» находится в середине турнирной таблицы РПЛ, но при этом тольяттинцы не могут ощущать себя комфортно, опережая стыковые матчи лишь на 5 баллов.

    У команды есть проблемы с обороной, «Акрон» пропустил 42 мяча за 24 встречи в нынешнем сезоне. При этом, тольяттинцы отметились 29-ю голами.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» замыкают тройку лидеров в чемпионате России с 47-ю очками в активе после 24-х туров. «Спартак» отстает от лидерства в РПЛ на 5 баллов.

    Команда находится среди лидеров по показателям забитых и пропущенных голов. За 24 тура «Спартак» сумел забить 45 голов при 19-и пропущенных.

  • Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС
  • Заработанные три очка могут дорого стоить «шмелям»
  • 16/04/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «красно-белые» неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2), пропустив все голы уже к 16-й минуте. До этого «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0).

    В последних 5-и поединках в РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). За этот отрезок «Спартак» также одолел «Зенит» (2:1) и уступил «Рубину» (1:2).

    Не сыграет: Даниил Денисов (перебор желтых карточек).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Красно-белые» продолжают борьбу за чемпионство в РПЛ, отставая от лидерства на 5 пунктов. Для того, чтобы продолжать сражаться за 1-е место необходимо побеждать в каждом матче.

    В последнее время «Спартак» частенько обыгрывает «Акрон». Смогут ли на сей раз «красно-белые» одолеть соперника? На чужом поле это будет сделать сложнее...

    Прогноз Сергея Юрана

    Бывший игрок «Спартака», а ныне тренер Сергей Юран, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru, высказался о перспективах красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона».

  • Я не знаю, как тактически игру будет выстраивать «Акрон» — в верхнем блоке, в среднем... Думаю, что увидим некий баланс между линиями и ставку на стандарты. А что Дзюба умеет найти мяч и здорово играет головой, ни для кого не секрет. Есть чутьишко, где-то на отскоке тоже может добить. Поэтому не удивлюсь, если «Спартак» вновь от него пострадает. С Махачкалой спартаковцы расхлябано вышли. И в результате — грубейшие ошибки, гол в свои ворота. Махачкала — организованная команда. Футболисты вышли играть «от ножа», наверняка планировали что-то сделать вначале. Тем более, все видели, что и в Казани «Спартак» первый тайм провалил, и в Грозном поначалу тоже выглядел бледно. Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю, хотелось бы, чтобы «Спартак». Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому «Зенит». И здесь мне хочется ответить, что «Спартак» уверенно победит, но этого не будет. Склоняюсь ближе к ничейному результату.
  • Сергей Юран

    • Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 25-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Акрон» проиграл 3 раза

    • «Спартак» неожиданно уступил «Динамо» Мх в последнем матче РПЛ

    • «Спартак» обыгрывал «Акрон» в последних 2-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.60, победа «Акрона» — 5.10, ничья — за 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: «Спартак» способен сыграть результативно, учитывая не очень удачную игру «Акрона» в обороне.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.

    Прогноз: «Акрон» также будет упираться до конца.

    Ставка: Обе забьют за 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Спартак?

    Матч Акрон — Спартак состоится 19 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Спартак?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.60, победа «Акрона» — 5.10, ничья — за 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Учижима — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Понше — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алай — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Дардери — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Илбирс — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хорезм — Бунёдкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алькарас — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Акрон — Спартак: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 19.04.202514:30. Команды сыграют результативно?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры