Акрон
Спартак
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков за 24 тура. «Акрон» опережает зону стыковых матчей на 5 баллов.
Команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Акрон» занимает лишь 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 13 очков из 44-х возможных.
Акрон — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы обыграли «Факел» со счетом 1:0, забив единственный гол на 72-й минуте. До этого «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1).
В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда дважды выиграла и трижды проиграла. За этот отрезок «Акрон» уступил «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2), а также обыграл «Крылья Советов» (2:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
У «Акрона» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Акрон» находится в середине турнирной таблицы РПЛ, но при этом тольяттинцы не могут ощущать себя комфортно, опережая стыковые матчи лишь на 5 баллов.
У команды есть проблемы с обороной, «Акрон» пропустил 42 мяча за 24 встречи в нынешнем сезоне. При этом, тольяттинцы отметились 29-ю голами.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» замыкают тройку лидеров в чемпионате России с 47-ю очками в активе после 24-х туров. «Спартак» отстает от лидерства в РПЛ на 5 баллов.
Команда находится среди лидеров по показателям забитых и пропущенных голов. За 24 тура «Спартак» сумел забить 45 голов при 19-и пропущенных.
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «красно-белые» неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2), пропустив все голы уже к 16-й минуте. До этого «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0).
В последних 5-и поединках в РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). За этот отрезок «Спартак» также одолел «Зенит» (2:1) и уступил «Рубину» (1:2).
Не сыграет: Даниил Денисов (перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Красно-белые» продолжают борьбу за чемпионство в РПЛ, отставая от лидерства на 5 пунктов. Для того, чтобы продолжать сражаться за 1-е место необходимо побеждать в каждом матче.
В последнее время «Спартак» частенько обыгрывает «Акрон». Смогут ли на сей раз «красно-белые» одолеть соперника? На чужом поле это будет сделать сложнее...
Прогноз Сергея Юрана
Бывший игрок «Спартака», а ныне тренер Сергей Юран,
Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 25-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В последних 4-х встречах «Акрон» проиграл 3 раза
- «Спартак» неожиданно уступил «Динамо» Мх в последнем матче РПЛ
- «Спартак» обыгрывал «Акрон» в последних 2-х очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.60, победа «Акрона» — 5.10, ничья — за 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.
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- 2.80Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: «Спартак» способен сыграть результативно, учитывая не очень удачную игру «Акрона» в обороне.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.
Прогноз: «Акрон» также будет упираться до конца.
Ставка: Обе забьют за 1.82.