Хайкин: Это историческое событие для «Буде-Глимт»

Вратарь «Буде-Глимт»отреагировал на выход в полуфинал Лиги Европы.

17 апреля «Буде-Глимт» победил «Лацио» (1:3, 3:2 по пен.). Российский вратарь дважды отразил 11-метровые в серии пенальти.

«Это грандиозно. Мы очень счастливы. Это историческое событие не только для "Буде-Глимт", но и для всего норвежского футбола. Мы очень рады выходу в полуфинал.

Я был зол из-за упущенных моментов, но вы знаете, что это неотъемлемая часть футбола, и именно за это мы его любим. Я доверился своему чутью при отбивании пенальти. Даже после того, как я отразил удар Кастельяноса, я не понял, что мы выиграли, но потом я увидел, что ребята бегут, и тоже побежал», — цитирует Хайкина пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».