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    Хайкин: Это историческое событие для «Буде-Глимт»

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    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин отреагировал на выход в полуфинал Лиги Европы.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    17 апреля «Буде-Глимт» победил «Лацио» (1:3, 3:2 по пен.). Российский вратарь дважды отразил 11-метровые в серии пенальти.

    «Это грандиозно. Мы очень счастливы. Это историческое событие не только для "Буде-Глимт", но и для всего норвежского футбола. Мы очень рады выходу в полуфинал.

    Я был зол из-за упущенных моментов, но вы знаете, что это неотъемлемая часть футбола, и именно за это мы его любим. Я доверился своему чутью при отбивании пенальти. Даже после того, как я отразил удар Кастельяноса, я не понял, что мы выиграли, но потом я увидел, что ребята бегут, и тоже побежал», — цитирует Хайкина пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».

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