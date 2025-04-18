Ролан Гусев — о потере Тюкавина: Как если бы Месси получил травму в свои лучшие годы

Ассистент тренера московскогоРолан Гусев подчеркнул важность Константина Тюкавина для команды и отметил серьёзность его травмы.

«Когда ключевая фигура, один из лидеров, один из голеадоров получает такую непростую травму, то это всегда потеря для команды, что бы мы ни говорили. Это как если бы Месси в лучшие годы получил травму в Барселоне или Бензема в Реале», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

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Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) 2 марта и был прооперирован в Германии.

Врачи прогнозируют срок восстановления около шести месяцев, из-за чего форвард пропустит остаток сезона.