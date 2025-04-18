Ролан Гусев — о потере Тюкавина: Как если бы Месси получил травму в свои лучшие годы

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Когда ключевая фигура, один из лидеров, один из голеадоров получает такую непростую травму, то это всегда потеря для команды, что бы мы ни говорили. Это как если бы Месси в лучшие годы получил травму в Барселоне или Бензема в Реале», — цитирует Гусева «Матч ТВ».
Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) 2 марта и был прооперирован в Германии.
Врачи прогнозируют срок восстановления около шести месяцев, из-за чего форвард пропустит остаток сезона.