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    Тукманов: «Зенит», скорее всего, станет чемпионом

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    Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ.

    Игроки «Зенита» празднуют гол
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    Игроки «Зенита» празднуют гол

    «Судя по последним играм, "Зенит", скорее всего, станет чемпионом, а на второе‑третье места будут претендовать "Краснодар", ЦСКА и "Спартак". Мне очень понравилась игра петербуржцев с "Краснодаром". Мотивация у них сейчас будет очень высокая: все‑таки год 100‑летия клуба. Подбор игроков, их высокий уровень говорят о том, что "Зенит" снова может взять золото. Тем не менее "Краснодар", на мой взгляд, тоже заслуживает в этом году стать чемпионом. Но думаю, что мандраж на финише сезона может помешать, — приводит слова Тукманова "Матч ТВ".

    "Краснодар" лидирует в турнирной таблице после 24-х туров РПЛ. На счету подопечных Мурада Мусаева 52 очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Зенит" с 50 очками находится на втором месте, а "Спартак" и ЦСКА делят 3-4 места и имеют по 47 баллов в активе.

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