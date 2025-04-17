Сака прокомментировал незабитый пенальти в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
«Арсенал» по сумме двух матчей обыграл «Реал» со счетом 5:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
«Подобное иногда случается. Я пытался забить, но это не сработало. Вместе с тем я был уверен, что у меня получится забить "Реалу". Я извлекаю уроки из каждого момента, хотя сегодня вечером я больше сосредоточен на том, чтобы насладиться победой. Всё остальное потом», — приводит слова Саки Sport.es.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».