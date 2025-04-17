Сака прокомментировал незабитый пенальти в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Форвард «Арсенала»отметил, почему он решил исполнить пенальти паненкой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Реализовать 11-метровый удар Букайо не смог.

«Арсенал» по сумме двух матчей обыграл «Реал» со счетом 5:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«Подобное иногда случается. Я пытался забить, но это не сработало. Вместе с тем я был уверен, что у меня получится забить "Реалу". Я извлекаю уроки из каждого момента, хотя сегодня вечером я больше сосредоточен на том, чтобы насладиться победой. Всё остальное потом», — приводит слова Саки Sport.es.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».