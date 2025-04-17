ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серу ГирассиЛига чемпионов: хет-трик Гирасси, несостоявшийся камбек «Астон Виллы» и угловые «Интера»
    Все новости спорта

    «Лацио» — «Буде-Глимт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Италии Лацио Будё-Глимт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    17 апреля в Риме состоится ответный матч между «Лацио» и «Буде-Глимт». Команды сыграют в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Начало события в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Чемпион Норвегии одержал дома победу со счетом 2:0. Сейчас он стоит на пороге рекорда, так как ранее дальше четвертьфинала в еврокубках клуб не заходил.

    Гости сейчас идут на серии побед, тогда как «римляне» имеют небольшой спад в результатах. За последние 6 выступлений они выиграли только в одном случае. Предстоящая встреча покажет, сможет ли «Буде» удержать преимущество и выйти в исторический для себя полуфинал.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на более открытый футбол.

    • Букмекеры считают «Лацио» фаворитом матча, но не пары: 1.41 и 7.00 на победу в поединке, 2.42 и 1.56 на проход команд в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект ожидает от матча ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Пройдет ли «Айнтрахт» «Тоттенхэм»?
  • «Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Первый тайм окажется непростым для хозяев?
  • «Лацио» — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алькарас — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры