Чемпион Норвегии одержал дома победу со счетом 2:0. Сейчас он стоит на пороге рекорда, так как ранее дальше четвертьфинала в еврокубках клуб не заходил.
Гости сейчас идут на серии побед, тогда как «римляне» имеют небольшой спад в результатах. За последние 6 выступлений они выиграли только в одном случае. Предстоящая встреча покажет, сможет ли «Буде» удержать преимущество и выйти в исторический для себя полуфинал.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на более открытый футбол.
- Букмекеры считают «Лацио» фаворитом матча, но не пары: 1.41 и 7.00 на победу в поединке, 2.42 и 1.56 на проход команд в следующий раунд.
- Искусственный интеллект ожидает от матча ничью 1:1.
Трансляция матча
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