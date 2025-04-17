17 апреля в Риме состоится ответный матч между. Команды сыграют в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Начало события в 22:00 мск.

Чемпион Норвегии одержал дома победу со счетом 2:0. Сейчас он стоит на пороге рекорда, так как ранее дальше четвертьфинала в еврокубках клуб не заходил.

Гости сейчас идут на серии побед, тогда как «римляне» имеют небольшой спад в результатах. За последние 6 выступлений они выиграли только в одном случае. Предстоящая встреча покажет, сможет ли «Буде» удержать преимущество и выйти в исторический для себя полуфинал.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на более открытый футбол.

в своем прогнозе ставят на более открытый футбол. Букмекеры считают «Лацио» фаворитом матча, но не пары: 1.41 и 7.00 на победу в поединке, 2.42 и 1.56 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект ожидает от матча ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.

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